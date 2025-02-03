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Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Поранення отримав мирний мешканець.

Росіяни атакували 11 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 3 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 99 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 162 вибухи. 

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били дронами та мінометами, поранення отримала цивільна особа, також було пошкоджено адміністративне приміщення та приватний житловий будинок. 

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Миропільську громаду атакували КАБами, пошкоджено 2 приватних будинки та нежитлове приміщення.

По Білопільській, Есманьській та Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами.

Великописарівську громаду обстріляли артилерією, мінометами та дронами.

Також дронами армія РФ атакувала Зноб-Новгородську та Хотінську громади, а Новослобідську та Шалигинську - мінометами.

По Юнаківській громаді загарбники били КАБом та реактивними системами залпового вогню.

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