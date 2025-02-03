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Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині заарештували без права застави

Чоловік хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї співмешканки, якого мобілізували.

Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині заарештували без права застави
Фото: Суспільне.Полтава

Суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Пирятині. Його заарештували на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як встановили слідчі, 31 січня підозрюваний Вадим Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї співмешканки, якого мобілізували. Той разом із іншими чоловіками їхав на навчання до військової частини у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП. Він кілька разів дзвонив та повідомляв маршрут яким рухається автобус. Згодом він прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися. 

"На автомобільній заправці у місті Пирятин, підозрюваний Кузуб у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця, який перевозив військовозобов'язаних, погрожуючи мисливською рушницею. Отримавши відмову, нападник вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення, чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Після нападу підозрюваний забрав автомат військовослужбовця та втік із військовозобов'язаним. Їх обох затримали того ж дня.

У суді сторона обвинувачення клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання. Прокурор Олег Безцінний просив не визначати право внесення застави. Він аргументував це тим, що визначення застави неможливе через застосування насилля щодо військовослужбовців з боку підозрюваного. 

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