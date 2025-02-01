На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК (доповнено)

Правоохоронці затримали нападника та його спільника.

У Пирятині Полтавської області невідомий застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

"1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)", — ідеться у повідомленні.

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", — додають у Сухопутних військах ЗСУ.

На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена", здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.

Командування Сухопутних військ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, та запевняє, що його смерть не залишиться безкарною.

За інформацією поліції Полтавщини, правоохоронці затримали мешканця Полтавської 1984 року народження, який стріляв у військового. Його спільник — мешканець Полтави 1988 року народження.

У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.