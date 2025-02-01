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Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе. Є пошкодження

Гострої реакції на стрес зазнали 77-річна жінка та 9-річна дівчинка.

Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе. Є пошкодження
обстріли Одещини
Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 1 лютого Росія атакувала Одеську область безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, РФ атакувала Одещину безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". 77-річна жінка та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, це ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.

  • 31 січня ввечері РФ завдала удару балістикою по історичному центру Одеси. Унаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю "Брістоль", збудованого у 1898-1899 роках за проєктом архітектора Олександра Бернардацці.
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