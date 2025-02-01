Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 14 населених пунктів області.

Росіяни завдали понад 500 ударів по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу російська армія здійснила 514 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За уточненою інформацію через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік. 

"Ворог здійснив 12 авіаційних ударів по П'ятихатках, Кам'янці та Преображенці. 319 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Ольгівське, Малу Токмачку та Новодарівку", — зазначає Федоров.

Ще 6 обстрілів РСЗВ накрили П'ятихатки, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки та Малинівку. 177 артударів завдано по території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Білогір'я, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Лугівського, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Новодарівки.

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies