Росіяни завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 14 населених пунктів області.

За минулу добу російська армія здійснила 514 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За уточненою інформацію через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік.

"Ворог здійснив 12 авіаційних ударів по П'ятихатках, Кам'янці та Преображенці. 319 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Ольгівське, Малу Токмачку та Новодарівку", — зазначає Федоров.

Ще 6 обстрілів РСЗВ накрили П'ятихатки, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки та Малинівку. 177 артударів завдано по території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Білогір'я, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Лугівського, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Новодарівки.

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.