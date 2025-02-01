Ворог завдав масованого удару по Запоріжжю

У період від 1 до 2 години ночі 1 лютого росіяни застосували не менше 10 засобів ураження, націлених на Запоріжжя.
Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram назвав цю атаку "наймасовішою за останній час".
Згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає. Зазнали пошкоджень приватні будинки, вибито вікна, пошкоджено дахи. Наслідки обстрілу будуть встановлюватися і надалі, екстрені служби працюють на місцях.
- Росія завдала ракетного удару по Одесі, пошкоджено будівлі в історичному центрі міста.