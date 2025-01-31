Зеленський: в епіцентрі удару по Одесі знаходились норвезькі дипломатичні представники

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар російської армії по Одесі.
“Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо – балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів”, - написав Зеленський.
Він уточнив, що внаслідок ударів минулося без жертв, але є постраждалі, їм надано допомогу.
“Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники”, - зазначив президент України.
- Увечері 31 січня Росія атакувала історичне середмістя Одеси ракетами.
- Внаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю “Брістоль”, збудованого у 1898-1899 роках за проєктом архітектора Олександра Бернардацці.
- Від удару також постраждали двоє людей.