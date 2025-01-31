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Зеленський: в епіцентрі удару по Одесі знаходились норвезькі дипломатичні представники

Росія завдала удару, попередньо, балістикою.

Зеленський: в епіцентрі удару по Одесі знаходились норвезькі дипломатичні представники
Наслідки російського удару по Одесі 31 січня 2025 року
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар російської армії по Одесі.

“Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо – балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів”, - написав Зеленський. 

Він уточнив, що внаслідок ударів минулося без жертв, але є постраждалі, їм надано допомогу. 

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“Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники”, - зазначив президент України. 

  • Увечері 31 січня Росія атакувала історичне середмістя Одеси ракетами.
  • Внаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю “Брістоль”, збудованого у 1898-1899 роках за проєктом архітектора Олександра Бернардацці.
  • Від удару також постраждали двоє людей.
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