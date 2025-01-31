Зеленський: в епіцентрі удару по Одесі знаходились норвезькі дипломатичні представники

Наслідки російського удару по Одесі 31 січня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар російської армії по Одесі.

“Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо – балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів”, - написав Зеленський.

Він уточнив, що внаслідок ударів минулося без жертв, але є постраждалі, їм надано допомогу.

“Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники”, - зазначив президент України.