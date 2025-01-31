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Президент розповів про підготовку переговорів із європейцями та США

"Нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру", - наголосив глава держави.

Президент розповів про підготовку переговорів із європейцями та США
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна готується до переговорів із європейцями і США.

Про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 31 січня.

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Для цього глава держави провів нараду з урядовцями і Офісу.

«Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!», - наголосив Зеленський.

  • 12 лютого у Франції розширене засідання міністрів закордонних справ країн Європи і США. На цю зустріч запросили і українського міністра Андрія Сибігу.
  • Перед цим заступниця глави ОПУ Ірина Верещук повідомила, що невдовзі українська сторона почне консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування своїх програм в Україні.
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