Верещук: Офіс Президента невдовзі почне перемовини зі США через призупинене фінансування USAID

Невдовзі українська сторона почнемо консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ.

«Щодо призупинення фінансування USAID: так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо», - заявила Верещук.

Вона розповіла, що «предметні консультації» почнуться найближчим часом. «Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання», - додала Верещук.