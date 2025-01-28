Верещук: Офіс Президента невдовзі почне перемовини зі США через призупинене фінансування USAID

Невдовзі українська сторона почнемо консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ.
«Щодо призупинення фінансування USAID: так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо», - заявила Верещук.
Вона розповіла, що «предметні консультації» почнуться найближчим часом. «Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання», - додала Верещук.
- Як відомо, через кілька годин після вступу на посаду президент США Дональд Трамп наказав призупинити зовнішню допомогу Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики.
- Тоді Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги.
- USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Опісля дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Наразі запит перебуває на розгляді.
- Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.
- Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.