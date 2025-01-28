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Верещук: Офіс Президента невдовзі почне перемовини зі США через призупинене фінансування USAID

Україна хоче якнайшвидше продовжити фінансування проєктів із гуманітарного реагування.

Верещук: Офіс Президента невдовзі почне перемовини зі США через призупинене фінансування USAID
заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Невдовзі українська сторона почнемо консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ.

«Щодо призупинення фінансування USAID: так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо», - заявила Верещук.

Вона розповіла, що «предметні консультації» почнуться найближчим часом. «Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання», - додала Верещук.

  • Як відомо, через кілька годин після вступу на посаду президент США Дональд Трамп наказав призупинити зовнішню допомогу Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики. 
  • Тоді Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги.
  • USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Опісля дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Наразі запит перебуває на розгляді.
  • Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.
  • Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.
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