Українські енергетики відновили живлення для майже 21 тисячі споживачів 

Також продовжуються відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах.

Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України, 02 березня

Минулої доби українські енергетики відновили живлення для 20 802 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Міненергетики.

Українсьькі енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються.

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.