Шмигаль: цьогоріч планують відновити близько 3 ГВт потужності теплової та гідроенергетики

У 2024 оці було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.

Про це на засіданні уряду 24 січня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, водночас триває будівництво нових установок для розвитку розподіленої генерації.

«За даними Міністерства енергетики, у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки», - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що на цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.