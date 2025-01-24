Шмигаль: цьогоріч планують відновити близько 3 ГВт потужності теплової та гідроенергетики

У 2024 оці було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.
Про це на засіданні уряду 24 січня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, водночас триває будівництво нових установок для розвитку розподіленої генерації.
«За даними Міністерства енергетики, у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки», - сказав Шмигаль.
Глава уряду додав, що на цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.
- Торік у вересні стало відомо, що обладнання для власної генерації електроенергії, закупівлю якого міська влада Києва здійснила в червні, перебувають на стадії виробництва. Йдеться про 15 когенераційних установок загальною потужністю 60 мегават, які вироблятимуть електроенергію і тепло, використовуючи газ.