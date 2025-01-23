Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ГоловнаЕкономікаДержава

Енергоатом: енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати лише на паливі Westinghouse

Україна остаточно відмовилася від російського ядерного палива.

Енергоатом: енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати лише на паливі Westinghouse
Хмельницька АЕС
Фото: Facebook

Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати лише на паливі американської компанії Westinghouse або паливі, виробленому в Україні за технологією Westinghouse, як і решта діючих атомних блоків.

Про це заявив Енергоатом.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У компанії кажуть, що Україна остаточно відмовилася від російського ядерного палива і 100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської Westinghouse.

«Це прямо прописано в урядовому проєкті закону №11146 – енергоблоки  №3 та №4 ХАЕС будуть працювати виключно на ядерному паливі, виготовленому за американською технологією», - наголосили в Енергоатомі.

  • Минулого місяця посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що наша держава не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies