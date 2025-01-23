Енергоатом: енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати лише на паливі Westinghouse

Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати лише на паливі американської компанії Westinghouse або паливі, виробленому в Україні за технологією Westinghouse, як і решта діючих атомних блоків.
Про це заявив Енергоатом.
У компанії кажуть, що Україна остаточно відмовилася від російського ядерного палива і 100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської Westinghouse.
«Це прямо прописано в урядовому проєкті закону №11146 – енергоблоки №3 та №4 ХАЕС будуть працювати виключно на ядерному паливі, виготовленому за американською технологією», - наголосили в Енергоатомі.
- Минулого місяця посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що наша держава не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.