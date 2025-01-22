Цього року ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги

ЄС надасть фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility.

В 2025 році Євросоюз продовжить надавати фінансову допомогу Україні.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", – написав Домбровскіс.

Таку заяву він зробив після зустрічі у Давосі з першою віце-прем'єркою України Юлією Свириденко.

Також під час зустрічі Домбровскіс та Свириденко обговорили розширення та кроки для наближення України до єдиного ринку ЄС.