Цього року ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги

В 2025 році Євросоюз продовжить надавати фінансову допомогу Україні.
Про це повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
"ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", – написав Домбровскіс.
Таку заяву він зробив після зустрічі у Давосі з першою віце-прем'єркою України Юлією Свириденко.
Також під час зустрічі Домбровскіс та Свириденко обговорили розширення та кроки для наближення України до єдиного ринку ЄС.
- Раніше Мінфін України повідомляв, що у 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України.