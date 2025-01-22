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Цього року ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги

ЄС надасть фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility.

Цього року ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги
Фото: EPAUPG

В 2025 році Євросоюз продовжить надавати фінансову допомогу Україні.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", – написав Домбровскіс.

Таку заяву він зробив після зустрічі у Давосі з першою віце-прем'єркою України Юлією Свириденко.

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Також під час зустрічі Домбровскіс та Свириденко обговорили розширення та кроки для наближення України до єдиного ринку ЄС. 

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