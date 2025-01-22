Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний авіакомплекс Poseidon

Він виконує завдання при температурі від −20 °С до +45 °С і навіть під час сильного вітру.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у оборонному відомстві.

Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань.

Літальні апарати мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Вони виконують завдання при температурі від −20 °С до +45 °С навіть під час сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника.