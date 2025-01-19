Захист Коломойського ознайомився з 225 томами кримінального провадження БЕБ

Сторона захисту бізнесмена Ігоря Коломойського ознайомилась з 225 томами кримінального провадження Бюро економічної безпеки. Загалом матеріали справи нараховують 550 томів.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
В серпні минулого року детективи виділили матеріали досудового розслідування в окреме кримінальне провадження. Повідомлялося про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Матеріали досудового розслідування були відкриті стороні захисту для ознайомлення.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої групи.
Також у провадженні перебуває справа щодо 2 феросплавних заводів, афілійованих до відомих українських олігархів. Наразі АРМА розпочало огляд переданого в управління майна Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському. Майно підприємства було передано до агентства з розшуку та менеджменту активів відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.
- Раніше досудове розслідування встановило, що службові особи ПАТ КБ "Приватбанк" у 2014 році заволоділи коштами Нацбанку, виділеними на рефінансування банку, на понад 19 мільярдів гривень.
- Також детективи БЕБ встановили, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість. Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Триває досудове розслідування.