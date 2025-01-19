Захист Коломойського ознайомився з 225 томами кримінального провадження БЕБ

Сторона захисту бізнесмена Ігоря Коломойського ознайомилась з 225 томами кримінального провадження Бюро економічної безпеки. Загалом матеріали справи нараховують 550 томів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

В серпні минулого року детективи виділили матеріали досудового розслідування в окреме кримінальне провадження. Повідомлялося про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Матеріали досудового розслідування були відкриті стороні захисту для ознайомлення.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої групи.

Також у провадженні перебуває справа щодо 2 феросплавних заводів, афілійованих до відомих українських олігархів. Наразі АРМА розпочало огляд переданого в управління майна Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському. Майно підприємства було передано до агентства з розшуку та менеджменту активів відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.