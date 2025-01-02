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​За матеріалами БЕБ судитимуть 6 учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами

Вартість закупівлі було збільшено на 5 млн грн.

​За матеріалами БЕБ судитимуть 6 учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальні акти за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"Слідством встановлено, що у Запорізькій області службові особи державних установ Збройних Сил України на початку 2024 року уклали прямі договори на закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами. Вартість закупівлі було збільшено на 5 млн грн. Аби легалізувати кошти, учасники схеми залучили фізичних осіб-підприємців, які вивели їх у готівку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмір завданих державі збитків підтверджено результатами судової-економічної експертизи.

Наразі повідомлено про підозру двом посадовцям та чотирьом фізособам-підприємцям за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Також за ч.2, ст.209 Кримінального Кодексу "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" про підозру повідомлені четверо підприємців. 

Фото: БЕБ

За клопотанням сторони обвинувачення ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно підозрюваних вартістю 26 млн грн.

Наразі справи скеровано до суду. Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

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