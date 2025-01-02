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Зеленський і Сирський обговорили ситуацію на фронті і захист Херсонщини

Президент заслухав одповідь головнокомандувача ЗСУ.

Зеленський і Сирський обговорили ситуацію на фронті і захист Херсонщини
Архівне фото
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та в районах Курської операції, окремо обговорили захист Херсонщини.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні.

"Щодня - і 31 грудня, і 1 січня - постійні російські штурми в Донецькій області. Найбільше за добу - Покровський напрямок, курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини", - сказав президент.

За його словами, в Курській області українські підрозділи продовжують захищати позиції, щодоби відбуваються понад 30 російських атак.

Зеленський подякував усім підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта.

Упродовж наступальної кампанії 2024 року російське угруповання на Південно-Західному ТВД виконало лише три оперативних завдання: розрізало плацдарм ОСУВ "Хортиця" на річці Оскіл на дві частини, ліквідувало Вугледарський плацдарм і просунулося від Авдіївки до Покровська. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й".

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