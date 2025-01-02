Зеленський і Сирський обговорили ситуацію на фронті і захист Херсонщини

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та в районах Курської операції, окремо обговорили захист Херсонщини.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні.

"Щодня - і 31 грудня, і 1 січня - постійні російські штурми в Донецькій області. Найбільше за добу - Покровський напрямок, курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини", - сказав президент.

За його словами, в Курській області українські підрозділи продовжують захищати позиції, щодоби відбуваються понад 30 російських атак.

Зеленський подякував усім підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта.

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