Мешканець Буковини отримав 15 років тюрми за коригування ракетних ударів росіян

Реальний термін ув’язнення отримав агент РФ, який діяв у Чернівецькій області. Він готував ракетні удари агресора по нафтобазах західного регіону та публічно вихваляв рашистів, повідомляє СБУ.

Поплічником РФ виявився 36-річний мешканець Буковини, який 2 роки переховувався вдома від мобілізації, а згодом дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу.

За даними слідства, зрадник намагався передати агресору координати місцевих складів із паливно-мастильними матеріалами.

Задокументовано також, що в ефірі російської чат-рулетки зловмисник регулярно героїзував окупаційні угруповання РФ та виправдовував російську агресію проти України. Під час одного зі стрімів на знак відданості кремлівському режиму зловмисник показово підпалив державний Прапор України.

Співробітники СБУ викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали у червні 2024 року за місцем проживання. Це дозволило запобігти серії повітряних атак рашистів по критичній інфраструктурі західного регіону.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Відповідно до вироку зловмисник отримав 15 років позбавлення волі.