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На пунктах пропуску із Румунією, Словаччиною та Молдвою працюватимуть нові мобільні сканери

Обладнання призначене для перевірки транспортних засобів та вантажів за допомогою високоенергетичних рентгенівських променів.

На пунктах пропуску із Румунією, Словаччиною та Молдвою працюватимуть нові мобільні сканери
На пунктах пропуску запрацюють нові митні сканери
Фото: Державна митна служба

Проект USAID “Економічна підтримка України” закупив п’ять мобільних рентгенівських сканерів для покращення ефективності митного контролю у пунктах пропуску на кордоні України зі Словаччиною, Румунією та Молдовою. 

Як повідомили у Держмитній службі, це обладнання суттєво зменшить час митного оформлення транспортних засобів і сприятиме мінімізації людського чинника. 

Два сканери найближчим часом будуть встановлені у автомобільних пунктах пропуску “Порубне-Сірет” на кордоні з Румунією та “Ужгород-Вишнє Нємецьке” на кордоні зі Словаччиною. 

У січні 2025 третій сканер з’явиться у поромному пункті пропуску “Орлівка-Ісакча” на кордоні з Румунією, який забезпечує прямий торговий маршрут до країн Південної Європи та Туреччини. 

Встановлення ще двох сканерів заплановано на квітень 2025 р. Вони доповнять інфраструктуру автомобільних пунктів пропуску “Рені – Джурджулешти” на кордоні з Молдовою та “Дякове-Халмеу” на кордоні з Румунією.

Нове обладнання призначене для перевірки транспортних засобів та вантажів за допомогою високоенергетичних рентгенівських променів. Здатність до неінтрузивного огляду, тобто огляду без необхідності відкриття транспортних засобів чи багажу, дозволить скоротити час митних процедур, що в свою чергу сприятиме збільшенню товарообігу.

Мобільність цих сканерів дозволяє розміщувати їх у потрібних митникам локаціях, адаптуючи до ситуацій, що виникають у пунктах пропуску.

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