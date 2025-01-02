У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці
Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вночі атакував 72 дронами. ППО збила 47 дронів у 11 областях, ще 24 – втрачені

Росіяни провели чергову атаку. 

У ніч на 2 січня, починаючи з 19 години, росіяни атакували 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 47 дронів. Ще 24 були локаційно втрачені, повідомили в Повітряних силах

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

ППО збила понад 40 дронів
Фото: Повітряні сили в Telegram
ППО збила понад 40 дронів

Станом на 8:43 ще один російський дрон перебував у повітрі. 

  • Під час дронової атаки на Київ вночі 1 січня росіяни вбили в центрі столиці двох людей. Ворог поцілив у їхній будинок. Ще семеро були поранені. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies