Міністри з Польщі та Австрії привітали припинення транзиту російського газу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у мережі X відреагував на зупинку транзиту російського газу територією України.

Урядовець пригадав, що диктатор Путін витратив мільярди на будівництво "Північного потоку", щоб шантажувати Східну Європу перекриттям газу. Натомість тепер Україна позбавила його можливості качати блакитне паливо до Європейського Союзу.

На думку Сікорського, це "ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії".

У міністерстві з питань клімату та енергетики Австрії також привітали рішення України не продовжувати транзит. Як зазначено на сайті відомства, його очільниця Леонор Гевесслер заявила, що наша держава заздалегідь попередила про такий сценарій, тож це дало можливість владі в Австрії "виконати своє домашнє завдання".

Міністерка переконує, що її країна "більше не залежить від російського газу - і це добре".