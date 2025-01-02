Росіяни закрили чотири аеропорти через атаку безпілотників

Ворог стверджує, що знищив увечері в середу щонайменше 33 дрони.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили про атаку дронів у низці регіонів - Бєлгородській, Курській, Воронезькій, Брянській, Ростовській, Тульській та Орловській областях.

Міністерство оборони ворога стверджує, що ввечері в середу протиповітряна оборона збила щонайменше 33 безпілотники.

Росавіація закрила повітряний простір над чотирма аеропортами - у Калузі, Пензі, Саранську та Саратові. За інформацією із Telegram-каналів, причиною також є активність БПЛА.