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Росіяни закрили чотири аеропорти через атаку безпілотників

Ворог стверджує, що знищив увечері в середу щонайменше 33 дрони.

Росіяни закрили чотири аеропорти через атаку безпілотників
Запуск БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські пропагандистські ЗМІ заявили про атаку дронів у низці регіонів - Бєлгородській, Курській, Воронезькій, Брянській, Ростовській, Тульській та Орловській областях. 

Міністерство оборони ворога стверджує, що ввечері в середу протиповітряна оборона збила щонайменше 33 безпілотники. 

Росавіація закрила повітряний простір над чотирма аеропортами - у Калузі, Пензі, Саранську та Саратові. За інформацією із Telegram-каналів, причиною також є активність БПЛА.

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