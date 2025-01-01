У Запорізькій області пролунали вибухи

Начальник ОВА закликав мешканців області до закінчення тривоги залишатись у безпечних місцях.

“Кілька вибухів у районі Степногірська. Загроза авіабомб на Запоріжжя - ворог атакує територію області”, - написав Федоров.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні ввечері, 1 січня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькій області.

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