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У Запорізькій області пролунали вибухи

Вибухи пролунали у районі Степногірська.

Сьогодні ввечері, 1 січня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькій області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Кілька вибухів у районі Степногірська. Загроза авіабомб на Запоріжжя - ворог атакує територію області”, - написав Федоров.

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Начальник ОВА закликав мешканців області до закінчення тривоги залишатись у безпечних місцях.

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