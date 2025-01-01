У Запорізькій області пролунали вибухи

Сьогодні ввечері, 1 січня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькій області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Кілька вибухів у районі Степногірська. Загроза авіабомб на Запоріжжя - ворог атакує територію області”, - написав Федоров.
Начальник ОВА закликав мешканців області до закінчення тривоги залишатись у безпечних місцях.
- Упродовж дня 1 січня росіяни майже 30 разів обстрілювали Нікопольщину ударними дронами та з важкої артилерії.
- Внаслідок атаки російського БпЛА постражав житель села Микільське Херсонської області.