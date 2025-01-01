Росіяни знову били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами

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Упродовж дня 1 січня росіяни майже 30 разів обстрілювали Нікопольщину ударними дронами та з важкої артилерії.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, окупанти цілили по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджені інфраструктура, 3 адмінбудівлі та 8 приватних будинків. Понівечені 6 господарських споруд, парники, магазин. Побиті газогони.

В інших населених пунктах пошкоджене підприємство, 3 оселі місцевих, 2 теплиці, господарська споруда та авто.

На щастя, без постраждалих.