Через падіння уламків російських безпілотників у Києві пошкоджено 17 будівель, - КМДА

Це - житлові будинки, будівля Нацбанку та освітній заклад.

Через падіння уламків російських безпілотників у Печерському районі Києва пошкоджень зазнали 17 будівель. Серед них – офісні приміщення, будівля Національного Банку, освітній заклад, а також - житлові будинки, в яких пошкоджено понад 250 квартир.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Для допомоги постраждалим працює гуманітарний штаб. Його розгорнули у спеціалізованій школі № 94 (вул. Ольгинська, 2/4). До штабу можна звернутися за допомогою та отримати консультацію щодо подальших дій.

Отримати консультацію щодо одноразової матеріальної допомоги можна за номером Управління соціального захисту населення Печерської РДА: 050-355-73-32.

Триває рятувальна операція з розбору завалів. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.