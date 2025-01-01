Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Територія щирості
Територія щирості
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через падіння уламків російських безпілотників у Києві пошкоджено 17 будівель, - КМДА

Це - житлові будинки, будівля Нацбанку та освітній заклад.

Через падіння уламків російських безпілотників у Києві пошкоджено 17 будівель, - КМДА
Падіння уламків у Печерському районі
Фото: ДСНС України в Telegram

Через падіння уламків російських безпілотників у Печерському районі Києва пошкоджень зазнали 17 будівель. Серед них – офісні приміщення, будівля Національного Банку, освітній заклад, а також - житлові будинки, в яких пошкоджено понад 250 квартир.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Для допомоги постраждалим працює гуманітарний штаб. Його розгорнули у спеціалізованій школі № 94 (вул. Ольгинська, 2/4). До штабу можна звернутися за допомогою та отримати консультацію щодо подальших дій.

Отримати консультацію щодо одноразової матеріальної допомоги можна за номером Управління соціального захисту населення Печерської РДА: 050-355-73-32.

Триває рятувальна операція з розбору завалів. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.

  • Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені - семеро. Серед поранених – двоє вагітних. Трьох потерпілих довелося госпіталізувати.
  • Попередню атаку на столицю ворог вчинив днем раніше. 31 грудня росіяни цілили по Києву балістикою. Було падіння уламків у Дарницькому районі, минулося без поранених. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies