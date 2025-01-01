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Бійці СБУ за тиждень знищили понад 170 одиниць техніки окупантів

Спецпризначенці СБУ знищили ворожу техніку за допомогою дронів.

Бійці СБУ за тиждень знищили понад 170 одиниць техніки окупантів
Фото: СБУ

Воїни Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України упродовж тижня знищили 174 одиниці військового транспорту росіян.

Про це повідомляє СБУ.

За минулий тиждень бійці Центру спецоперацій "А" СБУ ударними дронами уразили 174 одиниці військового транспорту росіян.

"А без підвозу боєприпасів та підкріплення наступальні можливості ворога суттєво зменшуються", — йдеться у повідомленні.

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