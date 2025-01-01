Бійці СБУ за тиждень знищили понад 170 одиниць техніки окупантів

"А без підвозу боєприпасів та підкріплення наступальні можливості ворога суттєво зменшуються", — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє СБУ.

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