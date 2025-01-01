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В Україні зросла вартість оформлення паспортів

Громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня, отримають документи за старою ціною.

В Україні зросла вартість оформлення паспортів
Фото: Shutterstock

З 1 січня 2025 року ДП Поліграфічний комбінат "Україна" змінено вартість бланків окремих біометричних документів. Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби України.

У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

  • Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше - безкоштовно;
  • Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 558 грн.
  • Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів - 928 грн.
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1042 грн.
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1682 грн.
  • Посвідка на постійне проживання в Україні - 1175 грн.
  • Посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1080 грн.

Зазначається, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Нагадаємо, у ЦНАПах буде доступним одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспортів. Кабмін ухвалив проєкт відповідного розпорядження.

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