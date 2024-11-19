Нацспротив: окупанти визнають недійсним “паспорти” псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР”

З 2014 року окупанти змушували отримувати ці “паспорти” мешканців ТОТ Донбасу.

“Паспорти” псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР” стануть недійсними з 1 грудня 2024 року.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Ще з 2014 року окупанти змушували отримувати ці “паспорти” мешканців тимчасово окупованого Донбасу.

Уточнюється, що це відбувається через примусову зміну громадянства та відповідно паспортів, оскільки Кремль поставив задачу стовідсотково паспортизувати українців в окупації російськими паспортами.

Колаборанти на ТОТ Луганської та Донецької областей активізували процес заміни паспортів на російські. Це аргументується тим, що від 1 січня 2025 року мешканці ТОТ України без російського паспорта втратять будь які права та можливості.