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Людей на ТОТ під час примусової паспортизації змушують промовляти "присягу" РФ

Людей змушують читати "присягу" з виразністю, а потім вмикають гімн РФ.

Людей на ТОТ під час примусової паспортизації змушують промовляти "присягу" РФ
Фото: mvs.gov.ua/

Російські окупанти на ТОТ України змушують людей під час примусової паспортизації промовляти "присягу" РФ, а потім вмикають російський гімн.

Про це пише рух опору "Жовта Стрічка".

"Про те, як це відбувається розповів активіст руху "Жовта Стрічка" з Донецьку: У нас крім того що паспорт змушують отримувати, так ще й заставляють клятву читати. Заводять групу людей у кімнату, а по центру у формі стоїть окупант, який неодноразово наголошує, щоб читали чітко, з виразністю, а потім вмикають гімн рф", — ідеться у повідомленні.

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