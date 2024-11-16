Людей на ТОТ під час примусової паспортизації змушують промовляти "присягу" РФ

Російські окупанти на ТОТ України змушують людей під час примусової паспортизації промовляти "присягу" РФ, а потім вмикають російський гімн.
Про це пише рух опору "Жовта Стрічка".
"Про те, як це відбувається розповів активіст руху "Жовта Стрічка" з Донецьку: У нас крім того що паспорт змушують отримувати, так ще й заставляють клятву читати. Заводять групу людей у кімнату, а по центру у формі стоїть окупант, який неодноразово наголошує, щоб читали чітко, з виразністю, а потім вмикають гімн рф", — ідеться у повідомленні.
- Російська окупаційна влада не може виконати план з видачі паспортів РФ місцевому населенню і щоб виправити патову ситуацію, росіяни вдаються до шантажу та інших протиправних дій щодо людей з інвалідністю.