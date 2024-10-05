Окупанти паспортизують людей з інвалідністю на ТОТ України методом шантажу

Людям з інвалідністю потрібно пройти обов’язкову медико-соціальну експертну комісію і за умови наявності російського паспорта, вони зможуть отримувати пенсію.

Російська окупаційна влада не може виконати план з видачі паспортів РФ місцевому населенню і щоб виправити патову ситуацію, росіяни вдаються до шантажу та інших протиправних дій щодо людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, йдеться про те, що кожен громадянин із особливими потребами на ТОТ України зобов’язаний буде пройти обов’язкову медико-соціальну експертну комісію відповідно до законодавства РФ. І лише за умови наявності російського паспорта люди зможуть отримувати пенсії.

"Відбуватиметься усе це в період до 31 грудня 2025 року. З 1 січня 2026 року особи з інвалідністю, але без роспаспорта будуть позбавлені пенсії з інвалідності", — зазначають в ЦНС.

Також сімнадцятьом учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з Луганщини, які опинилися в окупації, росіяни змінили посвідчення ліквідатора російського зразка. У такий спосіб окупанти знищують правовий зв’язок цих громадян з Україною.