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Російська армія поранила ще одну мирну жительку Херсонщини

До лікарні звурнулася жителька Білозерки, яку напередодні обстріляли росіяни.

Російська армія поранила ще одну мирну жительку Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

У Білозерці Херсонської області ще одна людина постраждала через ворожий удар 3 жовтня. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"64-річна жінка самостійно звернулась за меддопомогою. Вона отримала травми внаслідок "прильоту" в будинок", — ідеться у повідомленні. 

Потерпіла дістала струс головного мозку та мінно-вибухову травму. Її госпіталізували до лікарні.

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