Російська армія поранила ще одну мирну жительку Херсонщини

У Білозерці Херсонської області ще одна людина постраждала через ворожий удар 3 жовтня.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"64-річна жінка самостійно звернулась за меддопомогою. Вона отримала травми внаслідок "прильоту" в будинок", — ідеться у повідомленні.

Потерпіла дістала струс головного мозку та мінно-вибухову травму. Її госпіталізували до лікарні.