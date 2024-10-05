Російська армія поранила ще одну мирну жительку Херсонщини

У Білозерці Херсонської області ще одна людина постраждала через ворожий удар 3 жовтня.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"64-річна жінка самостійно звернулась за меддопомогою. Вона отримала травми внаслідок "прильоту" в будинок", — ідеться у повідомленні.
Потерпіла дістала струс головного мозку та мінно-вибухову травму. Її госпіталізували до лікарні.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 15 населених пунктів Херсонської області. Через ворожі обстріли загинули двоє людей, ще шестеро постраждали.