Головне за ніч та ранок суботи, 5 жовтня: бої на Курахівському напрямку, 159 боєзіткнень, підготовка до 25-го "Рамштайну"

У ніч на 5 жовтня 2024 року російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 13 ударними безпілотниками типу "Шахед".

Ворог завдав ракетних та дронових ударів з повітряного простору Курської області і окупованого Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також унаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС загарбників.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 659 220 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія атакувала з артилерії село Мала Токмачка Запорізької області. Через щільний обстріл тіла загиблих не могли забрати, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артбостріл села", — ідеться у повідомленні.

Двадцять п'ята зустріч у форматі "Рамштайн", але перша на рівні лідерів пройде 12 жовтня. На ній Україна представить План перемоги, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Готуємося до «Рамштайну» 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів", – написав він у телеграмі. За словами Глави держави, на зустрічі Україна представить План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни.

"Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію. Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ", – додав президент.

Видання The Times із посиланням на джерела, знайомі з даними західної розвідки, стверджує, що Північна Корея надає Росії половину усіх артилерійських снарядів, які агресор використовує на полі бою в Україні.

Така залежність окупантів від поставок з КНДР сформувалася після того, як на початку року кремлівський диктатор Путін особисто відвідав Пхеньян. Загальна кількість боєприпасів, про які йде мова, може становити приблизно три мільйони одиниць на рік.

Попри те, що деякі з них є несправними, саме масштаби поставок забезпечують росіянам просування на фронті. При цьому втрати окупантів становлять близько 1200 військових на добу, з яких майже половина - лише у боях за Покровськ.

У розвідці вважають, що одночасно захопити Покровськ та витіснити українські війська з Курської області без оголошення мобілізації росіяни не здатні, але Кремль на такий крок поки не наважується. Про перспективи перемовин у найближчому майбутньому теж не йдеться.

Норвежець Єнс Столтенберг, який цього тижня завершив 10-річну каденцію на посаді генерального секретаря НАТО, назвав те, про що шкодує за час роботи на чолі Альянсу.

Як передає "Європейська правда", посадовець в інтерв'ю виданню Financial Times погодився, що союзники мали надати Україні військову допомогу набагато раніше та набагато в більшій кількості. Особливо йдеться про період до повномасштабного російського вторгнення, якому в цьому випадку "можна було запобігти або принаймні сильно його ускладнити". Проте, за словами Столтенберга, країни-члени НАТО до лютого 2022 року були охоплені страхом, що надання Києву зброї матиме дуже серйозні негативні наслідки. Це питання викликало "велику дискусію", в якій більшість держав все ж виступали проти допомоги.

Ексгенеральний секретар заявив, що бере на себе частину відповідальності щодо цієї нерішучості.

Це не перша заява Столтенберга щодо того, що Захід міг запобігти великій війні.

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