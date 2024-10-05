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Столтенберг заявив, що шкодує про зволікання НАТО з поставками зброї Україні

Колишній генсек Альянсу визнав, що союзники мали великий страх до російського вторгнення.

Столтенберг заявив, що шкодує про зволікання НАТО з поставками зброї Україні
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Норвежець Єнс Столтенберг, який цього тижня завершив 10-річну каденцію на посаді генерального секретаря НАТО, назвав те, про що шкодує за час роботи на чолі Альянсу.

Як передає "Європейська правда", посадовець в інтерв'ю виданню Financial Times погодився, що союзники мали надати Україні військову допомогу набагато раніше та набагато в більшій кількості. Особливо йдеться про період до повномасштабного російського вторгнення, якому в цьому випадку "можна було запобігти або принаймні сильно його ускладнити".

Проте, за словами Столтенберга, країни-члени НАТО до лютого 2022 року були охоплені страхом, що надання Києву зброї матиме дуже серйозні негативні наслідки. Це питання викликало "велику дискусію", в якій більшість держав все ж виступали проти допомоги.

Ексгенеральний секретар заявив, що бере на себе частину відповідальності щодо цієї нерішучості.  

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