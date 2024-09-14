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Зараз ми озброюємо Київ для війни, а могли спорядити для її запобігання, ‒ Столтенберг

“Мені шкода, що союзники і саме НАТО не зробили більше для зміцнення України раніше. Якби Україна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу Росії був би вищим".

Зараз ми озброюємо Київ для війни, а могли спорядити для її запобігання, ‒ Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО
Фото: EPA/UPG

Зараз ми озброюємо Україну для війни, але ми могли спорядити Україну для запобігання війні.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише Укрінформ.

“Мені шкода, що союзники і саме НАТО не зробили більше для зміцнення України раніше. Якби Україна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу Росії був би вищим. Неможливо сказати, чи був би він достатньо високим… Наші навчання та обладнання були досить обмеженими. Ми могли зробити набагато більше”, ‒ відповів політик на запитання, що можна було зробили для запобігання війни.

Зокрема, за його словами, замість того, щоб посилити Україну у військовому плані, союзники сперечалися, чи постачати снайперські гвинтівки. А США тривалий час не хотіли постачати Україні протитанкові ракети, “щоб не провокувати Росію”.

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“Зараз ми озброюємо Україну для війни, тоді ми могли спорядити Україну для запобігання війні”, ‒ констатував Столтенберг.

Генсек зауважив, що не був здивований, коли Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року, оскільки спецслужби попереджали про це. “Але те, що це сталося насправді, мене все одно шокувало. Я зрозумів, що це переломний момент у нашій історії: є Європа до цього дня і інша Європа після”, ‒ сказав Столтенберг.

Він зауважив, що після окупації Росією Криму та частини Донбасу у 2014 році ситуація тривалий час залишалася статичною, попри майже щоденні бої. Коли ж навесні 2021 року Росія розгорнула значні сили біля кордону з Україною, союзники “не були впевнені, що це означає”. Але восени, коли було отримано більш детальні звіти розвідки про можливості та наміри Росії атакувати, НАТО поділилася цією інформацією з громадськістю ‒ частково для того, щоб запобігти російській пропаганді, частково сподіваючись, що вдасться дипломатичним шляхом переконати Росію відмовитися від своїх планів.

Водночас Столтенберг усе ще вірить у можливість діалогу. “Ми повинні бути сильними, щоб вміти вести змістовний діалог... Зрозуміло одне: для того, щоб закінчити цю війну, у певний момент має бути знову діалог з Росією. Але він має базуватися на українській силі”, ‒ підкреслив Столтенберг.

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