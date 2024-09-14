Терористи "ДНР" засудили захисника Маріуполя Олександра Маловичка до 24 років ув'язнення

Так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Так званий "суд днр" засудив полоненого 31-річного морпіха Олександра Маловичка. Окупанти звинуватили українського військового у начебто вбивстві жителя Маріуполя. Окупанти стверджують, що у березні 2022 року він нібито "розстріляв із гвинтівки мирного жителя". Загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", — ідеться у повідомленні.

У міськраді додають, що росіяни "знищили місто, вбили десятки тисяч людей, а тепер мстять українським захисникам".