Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
ГоловнаПраво

З початку вторгнення зареєстрували близько 4000 кримінальних проваджень за злочини проти дітей

Найбільша кількість проваджень є у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

З початку вторгнення зареєстрували близько 4000 кримінальних проваджень за злочини проти дітей
генпрокурор Андрій Костін
Фото: Анна Стешенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей. Найбільша кількість проваджень є у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. 

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Вони стосуються фактів викрадення і позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства. 

За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває.

Як зазначив Костін, Росія на окупованих територіях проводить ідеологічну обробку українських дітей, зокрема залучаючи їх до парамілітарних організацій. 

Дітям видають російські паспорти і замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "Юнармію" та інші парамілітарні організації. 

За словами генпрокурора, лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України.

За фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень. 9 обвинувальних актів скеровано до суду. 4 особи засуджено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies