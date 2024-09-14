З початку вторгнення зареєстрували близько 4000 кримінальних проваджень за злочини проти дітей

Найбільша кількість проваджень є у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей. Найбільша кількість проваджень є у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Вони стосуються фактів викрадення і позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства.

За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває.

Як зазначив Костін, Росія на окупованих територіях проводить ідеологічну обробку українських дітей, зокрема залучаючи їх до парамілітарних організацій.

Дітям видають російські паспорти і замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "Юнармію" та інші парамілітарні організації.

За словами генпрокурора, лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України.

За фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень. 9 обвинувальних актів скеровано до суду. 4 особи засуджено.