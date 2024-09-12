Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
ГоловнаПраво

У Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які побили військового

Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

У Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які побили військового
Затримання нападників на військового
Фото: Нацполіція

У Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які напередодні побили військового. Один із них є неповнолітнім. 

Як повідомили у Нацполіції, нападниками виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.  

У середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої.  До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.     

Конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла.

В результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.   

Один із нападників на військового
Фото: Нацполіція
Один із нападників на військового
Один із нападників на військового
Фото: Нацполіція
Один із нападників на військового

Свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.  

Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies