Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

У Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які напередодні побили військового. Один із них є неповнолітнім.

Як повідомили у Нацполіції, нападниками виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

У середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла.

В результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

Фото: Нацполіція Один із нападників на військового

Фото: Нацполіція Один із нападників на військового

Свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.