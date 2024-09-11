У Тернопільській області викрили злочинну групу, учасники якої привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб захисників і захисниць України.

Як повідомили у Кіберполіції та в Офісі генпрокурора, після цього підозрювані перепаковували відправлення, наповнюючи спустошену тару аналогічним за вагою та габаритами непотребом.

В подальшому вони продавали дрони і квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. Товар відправляли замовникам з відділення за місцем роботи, оплату отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці.Один з фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за цей товар.У такий спосіб підозрювані привласнили вміст 26 відправлень загальною вартістю майже 6 млн грн.

Фото: Офіс Генпрокурора Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ

Фото: Офіс генпрокурора Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ

Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів на території Львівської області та м. Києва. Вилучено 15 мобільних телефонів, компʼютерну техніку, 25 банківських карток, документи й чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях «бізнесменів».

Фото: Офіс генпрокурора Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ

Фігурантам повідомлили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов'язання та нічні домашні арешти. Тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження всіх причетних до схеми осіб.