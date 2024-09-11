Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
ГоловнаПраво

На Тернопільщині викрили працівників пошти, які привласнили дронів для ЗСУ на 6 млн гривень

Учасники схеми забирали із посилок дороге устаткування і продавали, а розкриті посилки наповнювали непотребом.

На Тернопільщині викрили працівників пошти, які привласнили дронів для ЗСУ на 6 млн гривень
Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

У Тернопільській області викрили злочинну групу, учасники якої привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб захисників і захисниць України. 

Як повідомили у Кіберполіції та в Офісі генпрокурора, після цього підозрювані перепаковували відправлення, наповнюючи спустошену тару аналогічним за вагою та габаритами непотребом.

В подальшому вони продавали дрони і квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. Товар відправляли замовникам з відділення за місцем роботи, оплату отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці.Один з фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за цей товар.У такий спосіб підозрювані привласнили вміст 26 відправлень загальною вартістю майже 6 млн грн.

Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ
Фото: Офіс Генпрокурора
Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ
Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ

Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів на території Львівської області та м. Києва. Вилучено 15 мобільних телефонів, компʼютерну техніку, 25 банківських карток, документи й чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях «бізнесменів».

Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Працівники пошти викрадали дрони для ЗСУ

Фігурантам повідомлили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов'язання та нічні домашні арешти. Тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження всіх причетних до схеми осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies