Їм загрожує до 10 років ув’язнення за "дистанційне" оновлення даних за гроші.

Трьом посадовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті повідомили про підозру у корупції.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону.

Повідомили про підозру 39-річному заступнику начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 33-річному керівнику та 57-річному працівнику районного ТЦК.

За даними слідства, підозрювані налагодили корупційну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі «Оберіг». Вартість такої послуги військові оцінили у 1 тисячу доларів США з одного «клієнта».

Фото: Спецпрокуратура Західного регіону Затримання одного із посадовців ТЦК

Фото: Спецпрокуратура Західного регіону Викрили посадовців ТЦК

Правоохоронці одночасно затримали кожного із них після одержання обумовлених сум коштів. Усі вони отримали від «замовників» два транші – по 500 доларів США.

Наразі суд обрав для них запобіжні заходи. Крім цього, триває розгляд клопотань про відсторонення вказаних осіб від займаних посад. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

З 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.