Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
ГоловнаПраво

На Прикарпатті посадовців ТЦК підозрюють у "дистанційній допомозі" військовозобов'язаним

Їм загрожує до 10 років ув’язнення за "дистанційне" оновлення даних за гроші. 

На Прикарпатті посадовців ТЦК підозрюють у "дистанційній допомозі" військовозобов'язаним
Оголосили про підохри трьом посадовцям ТЦК
Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Трьом посадовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті повідомили про підозру у корупції.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону.

Повідомили про підозру 39-річному заступнику начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 33-річному керівнику та 57-річному працівнику районного ТЦК.

За даними слідства, підозрювані налагодили корупційну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі «Оберіг». Вартість такої послуги військові оцінили у 1 тисячу доларів США з одного «клієнта».

Затримання одного із посадовців ТЦК
Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
Затримання одного із посадовців ТЦК
Викрили посадовців ТЦК
Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
Викрили посадовців ТЦК

Правоохоронці одночасно затримали кожного із них після одержання обумовлених сум коштів. Усі вони отримали від «замовників» два транші – по 500 доларів США. 

Наразі суд обрав для них запобіжні заходи. Крім цього, триває розгляд клопотань про відсторонення вказаних осіб від займаних посад. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

З 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies