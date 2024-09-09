Україна просить Інтерпол внести нардепа Дмитрука в “червоний список”

Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.
Про це повідомила преслужба Офісу генпрокурора.
Вочевидь, йдеться про нардепа Артема Дмитрука, який втік з України.
Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, просить в подальшому видати нардепа Україні.
Також до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесли клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо Дмитрука.
-
Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними видання "Українська правда", того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.
-
26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся".
-
Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.
-
Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
-
Генпрокурор Костін закликав Дмитрука повернутися в Україну і прийти до слідчого.
-
29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.
-
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.