Україна просить Інтерпол внести нардепа Дмитрука в “червоний список”

Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.

Про це повідомила преслужба Офісу генпрокурора.

Вочевидь, йдеться про нардепа Артема Дмитрука, який втік з України.

Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, просить в подальшому видати нардепа Україні.

Також до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесли клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо Дмитрука.