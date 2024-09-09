Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
ГоловнаПраво

Україна просить Інтерпол внести нардепа Дмитрука в “червоний список”

Нардепа-втікача просять повернути в Україну.

Україна просить Інтерпол внести нардепа Дмитрука в “червоний список”
Артем Дмитрук
Фото: antikor.com.ua

Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця. 

Про це повідомила преслужба Офісу генпрокурора.

Вочевидь, йдеться про нардепа Артема Дмитрука, який втік з України.

Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, просить в подальшому видати нардепа Україні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесли клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо Дмитрука.

  • Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними видання "Українська правда", того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.

  • 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся"

  • Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. 

  • Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.

  • Генпрокурор Костін закликав Дмитрука повернутися в Україну і прийти до слідчого. 

  • 29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.

  • Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies