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Повідомили про підозру експосадовцю Міноборони, який завдав мільярдних збитків державі

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Повідомили про підозру експосадовцю Міноборони, який завдав мільярдних збитків державі
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Колишньому тимчасово виконувачу обов'язків директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби.

Як повідомив Офіс генпрокурора, Міноборони у 2022-2023 роках уклало із підприємцями договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення.

Підозрюваний у 2022 році безпідставно включив до цих договорів податок на додану вартістьі завдав державі збитків на понад 1,1 млрд грн збитків.

Наразі йому обрано запобіжний захід. 

Також цей експосадовець Міноборони підозрюється у розтраті понад 1,7 млрд грн бюджетних коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ – закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України). 

Крім того ВАКС здійснює судовий розгляд кримінальних проваджень за обвинуваченням експосадовця у розтраті державних коштів та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ при закупівлі неякісних бронежилетів, форменого одягу та іншої амуніції на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

У січні цього року завершили розслідування щодо експосадовців Міноборони, які закупили неякісні бронежилети. Тоді серед підозрюваних буликолишні заступник міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів МО і начальник Центрального управління контролю якості.

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