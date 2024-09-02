Викрили харків'янина, який за $10 тис торгував "білими" військовими квитками

Затриманий переконував "клієнтів", що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову.

Повідомили про підозру мешканцю Харкова, який організував торгівлю «білими» військовими квитками.

Про це повідомили у ДБР.

Коштувала така послуга у середньому 10 тис. доларів США. Клієнтів підозрюваний шукав через своїх знайомих.

Хлопців, які не бажали служити, він залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову. Фігурант брав повну передплату та гарантував усе вирішити з потрібним людьми у військкоматі та за деякий час принести вже готові документи.

Чоловіка затримали на гарячому під час одержання 10 тис. доларів від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.