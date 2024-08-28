На Донеччині затримали співробітника "Укрзалізниці", який шпигував для РФ поблизу передової

Російський агент шпигував для ворога на Покровському напрямку.

Затримали ще одного агента ФСБ, співробітника регіонального підрозділу "Укрзалізниці", який шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

Про це повідомили в СБУ та в Офісі генпрокурора.

З березня по серпень 2024 року чоловік, який хотів швидшого захоплення регіону російськими військами, періодично отримував завдання від ФСБ. Він збирав і передавав відомості про наслідки ракетних ударів, місця дислокації особового складу й військової техніки ЗСУ, місцезнаходження органів влади та органів військового управління у Покровському районі.

Передусім ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто.Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.

Розвіддані агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру.Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також "втемну" намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег.

Потім він складав "звіт" із текстовим описом і мітками на електронних картах.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Фото: СБУ Затриманий зрадник

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.