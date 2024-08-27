Затримали 10 наркоторговців, які збували "товар" у майже всіх регіонах України

Правоохоронці одночасно провели понад 40 обшуків у 15 регіонах країни, у тому числі і в нарколабораторії.

Правоохоронці затримали 10 учасників злочинної організації, які займалися виготовленням та збутом наркотиків майже у всіх регіонах України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Мешканці Київської області на початку 2023 року створили злочинну організацію, до якої залучили понад десятьох осіб з різних регіонів України – Києва, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей.

У спеціально пристосованих приміщеннях учасники угруповання організували виготовлення наркотичних засобів. Потужності нарколабораторії, облаштованої на території одного з дачних кооперативів Одеси, дозволяли їм виготовляти до 100 кг наркотиків щомісяця. В подальшому вони збували «товар» через мережу Інтернет з використанням чат-ботів, а також відправляли через поштового оператора.

Правоохоронці одночасно провели понад 40 обшуків у 15 регіонах країни, у тому числі у нарколабораторії. Вилучили понад 280 літрів прекурсорів, майже 17 кг заборонених речовин, технологічне обладнання нарколабораторії, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони та оргтехніку.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені докази

Затримали 10 учасників злочинної організації, серед яких – лідери та наближені до них особи.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинено діяльність злочинної організації, яка займалась виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також контрабандою особливо небезпечних психотропів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України)", – зазначили у прокуратурі.