Збували наркотики і психотропи через спеціально створені Telegram-канали та засобами поштового зв’язку. Пособником був працівник поліції.

Перекрито потужний канал виготовлення і збуту наркотиків і психотропів і затримано 14 учасників злочинної організації, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Займались незаконною діяльністю наркоділки за пособництва працівника поліції.

Організатору, двом співорганізаторам та 12 учасникам повідомлено про підозру.

За даними слідства, мешканець м. Запоріжжя організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності не менше 14 спільників. Кожен з учасників злочинної організації відповідав за свій напрям роботи – постачання, зберігання «товару», подальший збут і легалізацію коштів, отриманих від наркотрафіку.

Наркоділки систематично закуповували прекурсори, для виготовлення метамфетаміну, фасування кокаїну, канабісу та інших видів наркотичних засобів в орендованих квартирах. Збували наркотики і психотропи через спеціально створені Telegram-канали та засобами поштового зв’язку.

Для уникнення ідентифікації продаж відбувався без особистих зустрічей з клієнтами – шляхом так званих «закладок» на території Запорізької, Дніпропетровської областей та в м. Києві. Оплату за «товар» приймали на підконтрольні їм банківські рахунки та криптогаманці.

За результатами спецоперації правоохоронці затримали 14 осіб у порядку ст. 208 КПК України. Проведено понад 50 обшуків за місцями проживання і у транспортних засобах підозрюваних, а також зберігання наркотиків.

Вилучено наркотики, банківські картки, автомобілі, грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешносії, жорсткі диски, чорнові записи, зброю та боєприпаси, електронні ваги, засоби для виготовлення та фасування продукції.