Зеленський: Україна хотіла укомплектувати 14 нових бригад, а вдалося лише три

Україна за рахунок іноземної допомоги розраховувала укомплектувати 14 бригад, але вийшло лише три. Саме брак ресурсів є основною причиною просування Росії на сході України, сказав український президент у інтерв'ю французьким медіа.

Володимир Зеленський сказав, що від початку пакети західної допомоги планували спрямувати саме для цих 14 бригад, військові яких мали забезпечити ротацію на фронті та замінити тих захисників, які воюють роками. Але витрачати допомогу довелося і на інші бригади, тож з нових вистачило лише на три.

"Хоча б десять, скажу вам відверто. Тому що стоять хлопці на полі бою, і їм треба відпочити. А як ви будете ротації проводити, якщо вони пусті?" – сказав президент.

Друга причина просування ворога – росіяни, які ідуть уперед і бояться відмовитися від наступу.

"Їх там убивають, якщо вони біжать назад", – додав Зеленський.

Україна такий підхід собі ніколи не дозволить, запевнив він.

Зеленський також звернув увагу на неможливість застосовувати отриману зброю для всіх цілей, для яких потрібно.

"І ось вам третя причина – можливість використовувати зброю так, як нам потрібно. Я вважаю, це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати зброю так, як нам потрібно", – додав він.

Зрештою, впевнений президент, Україна зможе зупинити просування.