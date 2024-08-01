ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти за добу здійснили 31 обстріл прикордоння Сумщини та Чернігівщини, є поранені

Відомо про щонайменше 3-х поранених. Також пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки.

Окупанти за добу здійснили 31 обстріл прикордоння Сумщини та Чернігівщини, є поранені
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 31 обстріл (94 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Медведівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Леонівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

Клюси – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Єліне – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Новгород-Сіверська громада:

Камінь – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Сумська область  

Сумський район: 

Могриця – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Тур’я – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Кіндратівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Павлівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 4 обстріли: 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.

Волфине – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. 

Порозок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Миропільське – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Катеринівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Степок – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Покровка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу отримали поранення 2 цивільні особи.

Охтирський район: 

Попівка – 4 вибухи, ймовірно НАР з гелікоптера; 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

Рівне – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілів отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено 2 приватних будинки.

Шосткинський район:

Винторівка – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Старикове – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Ходине – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Зазначимо, вночі українське ППО збило 7 ворожих безпілотників. ППО працювала над територією чотирьох областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies