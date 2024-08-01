Окупанти за добу здійснили 31 обстріл прикордоння Сумщини та Чернігівщини, є поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 31 обстріл (94 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Медведівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Леонівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Клюси – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Єліне – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Новгород-Сіверська громада:
Камінь – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Сумська область
Сумський район:
Могриця – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Тур’я – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Кіндратівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Павлівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 4 обстріли: 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.
Волфине – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Порозок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Миропільське – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Катеринівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Степок – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Покровка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу отримали поранення 2 цивільні особи.
Охтирський район:
Попівка – 4 вибухи, ймовірно НАР з гелікоптера; 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Конотопський район:
Рівне – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілів отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено 2 приватних будинки.
Шосткинський район:
Винторівка – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Старикове – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Ходине – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
Зазначимо, вночі українське ППО збило 7 ворожих безпілотників. ППО працювала над територією чотирьох областей.