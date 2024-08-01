Окупанти за добу здійснили 31 обстріл прикордоння Сумщини та Чернігівщини, є поранені

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 31 обстріл (94 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Відомо про щонайменше 3-х поранених. Також пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки.

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