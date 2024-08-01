На Київщині через падіння уламків збитих ворожих дронів поранені двоє людей

У Київській області через падіння уламків збитих ворожих безпілотників поранені двоє людей.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", – повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

За його словами, унаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Станом на 8:00 є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки продовжується.

Минулої ночі у чотирьох районах Київської області були пошкодження внаслідок падіння уламків російських дронів.