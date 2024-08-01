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​У Запорізькій області через російську агресію поранена людина

Окупанти завдали 408 ударів по області. 

​У Запорізькій області через російську агресію поранена людина
Наслідки обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров,  війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Лобковому.

225 БпЛА різної модифікації атакували  Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине. 

176 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Новоандріївки,  Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нещодавно ворог атакував область майже 600 разів. Тоді теж через російську агресію цивільний отримав поранення. 

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