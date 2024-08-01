​У Запорізькій області через російську агресію поранена людина

Упродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Лобковому.

225 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.

176 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нещодавно ворог атакував область майже 600 разів. Тоді теж через російську агресію цивільний отримав поранення.