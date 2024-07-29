Росіяни завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області, поранено людину

Упродовж доби окупанти завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. В результаті ударів по Пологівському району поранено людину.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Окупанти здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському та Гуляйполю.
299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.
5 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине.
264 артобстріли завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
За минулу добу російські військові завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.