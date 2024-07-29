Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Дреґ-квін на Таємній вечері: європейські католики розкритикували церемонію відкриття Олімпіади
Дреґ-квін на Таємній вечері: європейські католики розкритикували церемонію відкриття Олімпіади
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області, поранено людину

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області, поранено людину
Запорізька область, обстріли
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. В результаті ударів по Пологівському району поранено людину.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Окупанти здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському та Гуляйполю.

299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине.

264 артобстріли завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

За минулу добу російські військові завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies