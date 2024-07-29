Росіяни завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області, поранено людину

За минулу добу російські військові завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

264 артобстріли завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Окупанти здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському та Гуляйполю.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області . В результаті ударів по Пологівському району поранено людину.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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